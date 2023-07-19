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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أماكن انتشار حمى الضنك وأبرز الأعراض التي يجب الحذر منها

حمى الضنك
حمى الضنك

تعتبر عدوى حمى الضنك من ضمن الفيروسات التي يصاب بها بعض الأشخاص خصوصاً في فصل الصيف، والتي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا من حيث ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بالغثيان والقيء، وبصداع شديد وألم خلف العينين.

ويرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن عدوى حمى الضنك، من حيث الأعراض وأسباب تنقل العدوى من شخص لآخر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أماكن انتشار حمى الضنك وأبرز الاعراض 

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن حمى الضنك من أنواع الحمى الشديدة والتي أصبحت منتشرة الفترة السابقة خصوصاً في فصل الصيف وبالمناطق التي يستخدم أصحابها لخزانات المياة أو البرك المائية.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات خاصة خلال لموقع “الدستور”، أن عدوى حمى الضنك منتشرة بكثرة أكثر في المناطق الاستوائية، وفي مصر بتكون موجودة في مناطق البحر الأحمر مثل سفاجا والقصير لأن هذه المناطق أكثر أستخداماً لخزانات المياه ووسائل التخزين الغير جيدة، وأكد على أن حمى الضنك لها مواسم في انتشارها في فصل الصيف ويكثر فيه البعوض والحشرات.

وأضح الحداد، أن عدوى حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان ولكن تنتقل من خلال الحشرة نفسها، وبيكون على حسب نوع البعوضة نفسها والبعوضة المسئولة على نقل حمى الضنك يطلق عليها “البعوضة الزاعجة” وهي لأنثى البعوض التي تعمل على نقل الحمى من شخص لشخص آخر.

وأكد الحداد، على أن أعراض عدوى حمى الضنك بتظهر في صورة إنفلونزا مع وجود كدمات طفيفة على الجلد، ونزيف من الأنف أو اللثة، وألم في المفاصل والعضلات، واحتقان في الحلق، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبتكون فترة العدوى في 7 أيام ويتعافى الشخص عن طريق صحة مناعته.

عدوى حمى الضنك حمى الضنك الضنك الانفلونزا الحساسية

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