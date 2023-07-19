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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد نفق الجزيرة بكفر الزيات عقب تطويره

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مدينة كفر الزيات تشهد طفرة في مشروعات الرصف والتطوير، وذلك ضمن الخطة  الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل ومدينة كفر الزيات، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد أعمال نفق الجزيرة والذي تم تطويره ورفع كفاءته من خلال تنفيذ أعمال الدهانات، النظافة، الإنارة العامة إلى جانب الرصف، كما تفقد المحافظ تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

واستكمل جولته بتفقد أعمال النظافة بكورنيش كفر الزيات والذي تم تطويره بالجهود الذاتية ضمن خطة المحافظة لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين، واختتمت الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة.

محافظ الغربية يتفقد نفق الجزيرة بكفر الزيات عقب تطويره أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إزالة كافة الاشغالات الخطة الأستثمارية للمحافظة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجارى تنفيذها الجهود الذاتية الخطة الاستثمارية خطة المحافظة طارق رحمي محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات مشروعات الرصف مركز ومدينة

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