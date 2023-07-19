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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«طب المنصورة» تطلق «الإدارى المبتكر» لتطوير الكوادر البشرية من منسوبي الجامعة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

 



تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، إشراف دكتور غاده القنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ودكتور أمل فتحى مدير وحدة دعم الإبداع والابتكار، بالتعاون مع عزة إسماعيل المدير التنفيذى لمكتب TICO، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل بعنوان "محفزات الإبداع والابتكار والتميز المؤسسى".

 

وأكدت دكتوره أمل فتحى على أهمية الإبداع والابتكار داخل الإدارات الحكومية والتعليميه للنهوض بمستوى أعلى من الخدمات تحقيقا لأهداف ورؤية مصر 2030 .

وأشاد دكتور محمود التهامى بالتعاون المثمر بين وحده التنميه البشريه و وحده دعم الابتكار لرفع كفاءه الجهاز الإداري بكلية الطب و الارتقاء بمستوى الخدمه المقدمه.

تناولت الندوة عدة محاور أهمها التعريف بمفاهيم الابداع والابتكار والتعرف على اهم المحفزات والمعوقات،سبل تنمية التفكير الابتكاري،توليد الافكار لتحقيق التنافسية والتميز المؤسسي في ضوء محور الابتكار واهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأثنت دكتور غاده القنيشى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الإبداع والابتكار فى التطوير والتنمية وحرص الإدارة فى دعم وتبنى الأفكار التى تساهم فى تحقيق أهداف الكليه  .

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جامعة المنصورة المنصورة الإداريين كوادر بشرية الثقافة

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