الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

استمعت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، لدفاع الفنانة إيمان سالم خلال نظر معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

وطلب المحامي الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لأخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأضاف دفاع الفنانة إيمى سالم في حديثه للمحكمة، أن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلته، وقالت الفنانة إيمان سالم للقاضي "والله ما أعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.



وحضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.



يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنية.