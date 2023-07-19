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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يوافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام. 

يأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، خاصة أن مصر أصبحت، وفق معدلات الأمان العالمية، خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

مجلس الوزراء مكافحة الج ذام مصطفى مدبولى مدينة العلمين الجديدة منظمة الصحة العالمية

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