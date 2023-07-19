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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يصدر حديثًا.. "فرديناند المصري..خبيز الحب والغناء" رواية للكاتب ماجد أوشي

كتاب جديد للكاتب
كتاب جديد للكاتب ماجد أوشي

يصدر قريبًا عن دار الكتب خان للنشر القاهرة، رواية بعنوان: "فرديناند المصري.. خبيز الحب والغناء" وهي الرواية الأولى للكاتب ماجد أوشي.

وقالت دار النشر عن الكتاب: "فرديناند لوجرون" الخباز الموهوب، يترك بلده فرنسا بحثًا عن المجد والحب في مصر أم الدنيا، يبني حياة شغوفة ممتلئة بالجنون والهوس مع حبيبته المصرية "لوتس"، يؤسس شهرة تجعله أهم خباز في كل القنوات الفضائية، دافعه الأول للاستقرار في مصر حبه لأم كلثوم وولعه بها، يجد نفسه متورطًا في أحداث عبثية  تهدم كل عالمه رأسًا على عقب.

وتابعت: "يرسم ماجد أوشي سيرة حياتية للخباز الفرنسي الأصل "فرديناند لوجرون" الذي يتحول في القاهرة لفريد المصري، يستخدم أوشي شخص "فريد" بخفة ليكتب رواية مليئة بالصخب والحيوية، منحرفًا بالتاريخ عن مساره الواقعي، مخترعًا سير جديدة موازية لأم كلثوم وداليدا، تمتلئ الرواية بروح الموسيقى وروائح الخبيز الطازجة، وبروح عبثية مصرية أصيلة، تسخر من الماضي وتخترع واحدًا جديدًا أكثر تشويقًا وتسلية.

الكاتب ماجد أوشي

هو مهندس معماري مصري مواليد الإسكندرية 1979، درس الهندسة في جامعة الإسكندرية، ودرس كتابة السيناريو وأخرج فيلم "السطوة" في 2013، ويكتب مقالات في العمارة والديكور ونشرت فى العديد من المطبوعات الدورية بالإنجليزية، وتعد "فرديناند المصري" هي روايته الأولى.

الكتب خان للنشر دار الكتب خان أم كلثوم يصدر حديث ا كتاب

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