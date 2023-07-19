ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": صرف المساندة التصديرية يؤثر بالإيجاب على ميزان التبادل التجاري

المهندس أحمد عمرو
المهندس أحمد عمرو

أشاد المهندس أحمد عمرو، أمين عام حزب الإصلاح والنهضة، ومسؤول المحور الاقتصادي بحزب الإصلاح والنهضة باستمرار صرف المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين ضمن مبادرة السداد الفوري.

وأضاف عمرو أن الإسراع بصرف الدفعة الثانية قبل إجازة يوم الخميس كان استجابة سريعة من الحكومة المصرية، مثمنا تلك الخطوة بما تمثله من أهمية قصوى لدعم المصدرين وما يعكسه ذلك من آثار إيجابية على ميزان التبادل التجاري، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق تسهيلات أخرى للمصدرين بما يدعم زيادى التدفقات الدولارية لمصر.

ومن الجدير بالذكر، أنه بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، قد تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المُصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

 

حزب الإصلاح والنهضة المحور الاقتصادي المساندة التصديرية مبادرة السداد الفوري الحكومة المصرية دعم المصدرين

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة

"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

متحف المركبات الملكية ينظم معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "طلع البدر علينا"

طفرة فى النمو.. النتائج الأولية للأداء المالى لموازنة العام الماضى

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطيني من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق