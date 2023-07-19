حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48310 أطنان تشمل: 5400 طن يوريا، و2200 طن علف بنجر، و26206 أطنان رمل، و1503 أطنان أسمنت معبأ، و5052 طن جبس معبأ، و1055 طن حديد تسليح، و6894 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48248 طنًا تشمل: 4932 طن خردة، و1750 طن أرز معبأ، و825 طن بازلاء، و1561 طن أبلاكاش، و3670 طن كسب فول صويا، و1917 طن فول صويا، و2079 طن فول، و2800 طن عدس، و14962 طن ذرة، و13752 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية وأكتوبر، وعدد 3 وحدات نهرية (بارجات) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تُقدّر بحوالي 1694 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 1687 طنًا من القمح متجهة إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 شاحنة.