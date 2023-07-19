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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. والمحسوسة 40 مئوية

طقس حار
طقس حار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياحا بشكل محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: 

 القاهرة العظمى 37  درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة. 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة. 

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة. 

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة. 

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة. 

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد القاهرة الكبرى الأرصاد الجوية

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