تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود.. الليلة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة حرس الحدود، مساء اليوم، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ33، حذرهم من التهاون والاستهتار أمام الحرس، خاصة أن الفريق قد يفسد أجواء احتفالية استلام الدرع الـ43 في تاريخ النادي.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة التعامل مع اللقاء بنفس الجدية والتركيز كأنها مباراة كؤوس من أجل إسعاد جماهيرنا التي سوف تتواجد بكثافة في هذا اللقاء.

وشدد المدير الفني على أن المباراة فرصة لبعض اللاعبين الذين سوف يحصلون علي الفرصة خلال اللقاء وإثبات الذات، خاصة أننا في فترة حسم قائمة الموسم الجديد.

وأكد السويسري أن الفوز بالدوري بدون هزيمة سيكتب في تاريخ النادي وسجلات الدوري المصري، وهي فرصة عظيمة لنا من أجل تحقيق الفوز باللقاء.

وأوضح أن مباراة الحرس فرصة لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها البعض خلال المواجهة الأخيرة أمام المقاولون العرب.

من جانبه استقر السويسري مارسيلر كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من علي لطفي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي كريم الدبيس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح وفي وسط الملعب أليوديانج ومحمد فخري وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمد شريف.

في المقابل يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء اليوم الاربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ويشهد لقاء اليوم استلام المارد الأحمر الدرع والتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد غياب دام موسمين عن خزينة القلعة الحمراء لصالح الزمالك الغريم التقليدي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر والأخير وفي جعبته 24 نقطة وهبط رسمياً إلي القسم الثاني بصحبة أسوان وغزال المحلة.