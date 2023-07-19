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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 24 قضية، أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي، وتحرير 2115 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 220 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية الإجراءات الجمركية مخالفات جرائم التهريب

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