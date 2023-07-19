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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 6 مصابين إثر تصادم 3 سيارات بطريق الإسكندرية - مطروح

اسعاف
اسعاف

أُصيب اليوم الأربعاء، 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "عبدالرحمن عبدالرشيد بخيت - 19 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، عاطف موسى طعيمة - 57 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمة شديدة بالعين اليسري، عبدالرحمن نبيل عباس - 20 سنة، مُصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، علي حسن - 48 سنة، مُصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، حميد صالح مشرف - 50 سنة، مُصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمة شديدة بالصدر، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية مُصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحُرِرَ المحضر اللازم للعرض على الجهات المُختصة. 

اصابة 6 اشخاص اسماء المصابين طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي إجراء الفحوصات الطبية

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