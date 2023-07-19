تقرير: ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط كريستال بالاس

وضع ليفربول الإنجليزي اسم جديد على طاولته، لتعويض رحيل البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الفريق القريب إلى الدوري السعودي.

وبات فابينيو على أعتاب الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعدما أبدى النادي اهتمامًا بضمه منذ أيام.

وتخلف الدولي البرازيلي، اليوم، عن بعثة الفريق المتجه إلى ألمانيا في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وذلك استعدادًا لإنهاء اتفاقه مع النادي السعودي.

وأشارت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إلى أن المالي شيخ دوكوريه لاعب وسط كريستال بالاس ضمن قائمة اهتمامات ليفربول لدعم خط الوسط.

وأضاف التقرير، أن ليفربول اتجه لدوكوريه بعد صعوبة التعاقد مع لافيا لاعب وسط ساوثهامبتون بعد المطالبات المادية الكبيرة من فريقه التي وصلت إلى 60 مليون يورو.

دوكوريه 23 عامًا وانتقل لصفوف بالاس الصيف الماضي قادمًا من لانس الفرنسي، وشارك مع الفريق في 35 لقاء.

وبجانب فابينيو يقترب أيضًا جوردان هندرسون، قائد وسط ملعب الريدز من الرحيل بعد مفاوضات من الاتفاق السعودي لضم اللاعب.