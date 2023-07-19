ناقد فنى: عدد السياح تضاعف 5 مرات بسبب "مهرجان العلمين"

تحدث أحمد سعد الدين، الناقد الفني، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بعد مرور أسبوع عليها منذ بدايتها، مؤكدًا أنه يختلف عن المهرجانات التقليدية التي تعقد خلال مدة قصيرة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، وتضم مجموعة من الفعاليات فقط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين الجديدة عبارة عن احتفال كرنفالي لمدة أكثر من 6 أسابيع، قائلًا: "كنت في العلمين، أمس، وشاهدت صرحًا غير طبيعي لسحر المكان والشواطئ والمباني المعمارية الموجودة والقرى الشاطئية والاحتفالات".

وتابع: "تفصلنا أيام قليلة عن حفل الفنان تامر حسني، وهناك إقبال جماهيري كبير لحضور هذه الحفلة، ومن ثم حفل الموسيقار عمر خيرت"، لافتًا إلى أن أعداد زوار العلمين الجديدة تتزايد مع قرب الحفلات الفنية.

وواصل: "المواطنون سعداء بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهناك العديد من الأنشطة المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها، وسيظهر خلال الفترات المقبلة بشكل أكبر، إذ إن هناك 4 و5 أضعاف السياح زادت بسبب مهرجان العلمين الجديدة".

وأوضح أن تأثير مهرجان العلمين على السياحة سيكون كبيرًا للغاية، إذ إن وجود نجوم كبار الاحتفالات والفعاليات الكبيرة يعد رسالة للمصريين والعرب والأجانب ودعوة لهم لزيارة مدينة العلمين الجديدة، مرددًا: "الحضور لا يأتون من أجل الاحتفالات فقط بل للاستمتاع بالشكل المعماري الجميل والشواطئ والطقس والأجواء الأكثر من رائعة".