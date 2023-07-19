السجن 5 سنوات لسيدة لتزويرها شهادة ميلاد ابنتها فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربه منزل بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، ومصادرة المحرر المزور المضبوط والزمتها بالمصاريف الجنائية ، بعد اتهامها بالتزوير في محرر رسمي وهى عبارة عن شهادة ميلاد طفلتها.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12153 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، قيام المتهمة " إ.ق.ا" ربة منزل، اشتركت مع موظف عام حسن النية، بمكتب صحة في ارتكاب تزوير محرر رسمي شهادة ميلاد لابنتها ، وكذلك مع طليقها إبان الزواج ، وذلك بأن جعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بأمر التزوير ، فتوجه طليقها حال كونه حسن النية غير عالما بأمر نسب الطفلة وأمد الموظف المختص بقيد المواليد.

وكشفت التحقيقات أن نتيجة واقعة التزوير، بشهادة الميلاد الخاصة بالطفلة وأنه حسن النية وأنه ليس علي علم بواقعة التزوير وان المتهمة كانت علي علم بأن الطفلة ليست نجلته وأنه غير قادر على الإنجاب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.