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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بتهمة إفشاء أسرار رسمية.. باكستان تعتزم بدء إجراءات جنائية ضد عمران خان

عمران خان
عمران خان

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن عزمها البدء في إجراءات ضد عمران خان، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، بتهمة إفشاء أسرار رسمية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي شهر مايو الماضي، مثل “عمران خان” أمام المحكمة، فيما حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات وكذلك المعارضة مسؤولية التراجع الديموقراطي الذي يلاحظ حاليا في البلاد.

وأثارت عملية توقيف خان على خلفية قضية فساد في 9 مايو في إسلام أباد أعمال شغب في كل أنحاء البلاد واجهتها السلطات بقمع شديد لمؤيديه.

الداخلية الباكستانية عمران خان إجراءات جنائية ضد عمران خان

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