رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوي الـ15 لكلية الحقوق

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للرقمنة وأثارها على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبدالحليم، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل ورئيس نادى القضاة ببنها، والمستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس نادي القُضاة ببنها، وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وعمداء الكلية السابقين.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة، كما أنها أصبحت اليوم وسيلة ضغط من طرف الدول المتقدمة على الدول النامية خاصة في المجال العلمي والاقتصادي لفرض هيمنتها في كل مجالات الحياة، حيث أصبحت المعلومة أحد ثمرات فكر الإنسان التي تتحول فيما بعد إلى رصيد معرفي تستقى منه البشرية كل ما هي بحاجة إليه لتيسير سبل حياة البشر، لذلك يستوجب الاعتراف لأصحاب هذه الأعمال القيمة بحقهم في أن تنسب إليهم أعمالهم بملكيتهم الفكرية والسعي لحماية حقوقهم.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أننا في جامعة بنها نسعى دائمًا لتطبيق مبادئ ومفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى نظم المكينة وصولًا إلى جامعة ذكية من الجيل الراب، حيث يُعتبر هذا المؤتمر امتدادًا لأولويات الجامعة والتي سبق وأن أقامت الهاكثون الأول عن المدن الذكية مارس 2022 والهاكثون الثاني عن الحكومة الذكية مارس 2023.

لذلك فإن أهم التحديات المطروحة ضمن محاور المؤتمر وعلى القائمين على هذا المجال العلمي هي بناء نظام قانوني مترابط ومتوازن يحوي متغيرات النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الجديد مع ضمان الحريات والحقوق الأساسية في البيئة الرقمية، مشددًا على أن حماية الملكية الفكرية أصبحت أمرًا ضروريًا علميًا وأخلاقيًا، لذا يجب أن نتعامل مع القضية من بدايتها بكسر حاجز الخوف من التكنولوجيا الحديثة عن طريق تشجيع البحث العلمي، وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث.

من جهته، أشار الدكتور رضا عبدالحليم، إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون الجنائي والرقمنة، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدول، والمحور الشرعي والفلسفي والتاريخي، ومحور قانون المرافعات، ومحور القانون التجاري، ومحور القانون العام، مؤكدًَا أن المؤتمر يناقش 20 بحثًا في هذا المجال يُغطى كل جوانب ومحاور المؤتمر.