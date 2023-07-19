25 شركة مياه شرب وصرف صحي تشارك بالبرنامج التدريبي للنظام المحاسبى الموحد بسوهاج

نظّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورشة عمل النظام المحاسبي الموحد، والذي شاركت به 25 شركة مياه شرب وصرف صحي.

ويحضر البرنامج التدريبي شركات مياه الشرب والصرف الصحي في كل من: سوهاج، أسيوط، المنيا، قنا، بني سويف، أسوان، الأقصر، والبحر الأحمر، على أن تحضر باقي الشركات البرنامج التدريبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن التدريب يستهدف دعم وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم في المجالات المالية المتخصصة بما يتوافق مع نظام العمل.

وأشار الدكتور محسن عبدالمجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار سلسلة من البرامج التدريبية لتوضيح التعديلات التي طرأت على النظام المحاسبي الموحد والتحديثات التي طرأت على حسابات القوائم المالية، ويستمر التدريب الجاري لمدة 4 أيام.