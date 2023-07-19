إصابة شخص فى انقلاب موتوسيكل بكرداسة

أصيب شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب موتوسيكل أعلى شارع مسجد بلال التابع لبرك الخيام نطاق كرداسة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق فى كرداسة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت بيده عجلة القيادة، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.