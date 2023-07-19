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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لصراخه المستمر".. مدمنة تقتل رضيعها في البساتين

حبس متهمة
حبس متهمة

«الجنة تحت أقدام الأمهات».. دائما ما نتعلم البر بالأمهات ولكن لم نتخيل أبدًا في السابق أن سيدة تتخلى عن أمومتها وتحاول قتل أطفالها بسبب المخدرات.. وهذا ما حدث بمنطقة البساتين عندما شرعت سيدة في قتل أطفالها.


البداية كانت لسيدة ثلاثينية تزوجت منذ ما يقرب من 7 أعوام تمكنت خلالها من إنجاب طفلين إحداهما رضيع والأخر يكبره بعامين، ونتيجة انفصالها عن زوجها، وتربيتها للأطفال بمفردها لجأت لتعاطي المواد المخدرة ووجدت فيها حال للتخلص من توترها العصبي حتى أدمنتها وأصبحت غير قادرة على توفير متطلبات أطفالها.

وعقب ذلك بدأت تصاب بنوبات غضب شديدة ولا تتحمل صراخ الطفل الصغير واقترابه منها وتمسكه بها، فيوم الواقعة، وسط حالة الإعياء التي كانت تتعرض لها نتيجة تعاطي المواد المخدرة منذ سنوات، ولعدم تمكنها من الحصول على المخدرات في ذلك اليوم لم تتحكم في أعصابها وبدأت تضرب في الأطفال، فأصيب الصغير بنزيف دموي نتيجة إصابات بالرأس وتوفى وأصيب الآخر بجروح قطعية وكسور.

حبس المتهمة احتياطيًا

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة بقتل رضيعها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفل، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن حالة الطفل الآخر المصاب.

- قتلت رضيعها

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة قتل ابنها «عام ونصف» وإصابة الثاني.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين.


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني.

 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المخدرات السابق سيدة منطقة البساتين قتل اطفال

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