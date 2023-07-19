محققًا 33 مليون جنيه.. فيلم "البعبع" فى المركز الثالث بعد 3 أسابيع عرض

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، حتى صباح اليوم، إيرادات بقيمة 33,099,279 جنيه، وخلال الأسبوع الماضي فقط حقق الفيلم إيرادات كلية بقيمة 5,073,420 جنيه، وهي إيرادات مميزة في الفترة الحالية.

وحلّ فيلم "البعبع" في المركز الثالث بالترتيب العام لموسم إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك بعد 3 أسابيع من إطلاقها في دور العرض.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.