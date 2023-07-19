إمام عاشور يودع ميتلاند الدنماركي عقب انضمامه للأهلي (صورة)

حرص إمام عاشور، أحدث صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، على توديع زملائه بفريق ميتلاند الدنماركي السابق.

إمام عاشور يودع زملائه بـ«ميتلاند الدنماركي» (صورة)

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على مواقع التوصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو تصوير تقديم الأهلي له مصاحب بتعليق:" thank You".

إمام عاشور يودع فريق ميتلاند الدنماركي

إمام عاشور أهلاوي حتى صيف 2028

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، إتمام التعاقد مع لاعب خط وسط نادي الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق إمام عاشور، لمدة 5 مواسم.

وتعد صفقة إمام عاشور، أول صفقات الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر في صيف 2028.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

من جانب آخر، يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد المباراة بمثابة احتفالية للمارد الأحمر الذي نجح في استعادة لقب الدوري من غريمه التقليدي الزمالك للمرة الـ43 في تاريخه،ومن المقرر أن يتم تسليم درع الدوري عقب نهاية المباراة.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة بحثا عن السير في مسلسل الانتصارات المتواصل بلا توقف أولا، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي برباعية أخرى ثانيا، خاصة بعد رباعيات الأحمر في الجولتين الماضيتين أمام الزمالك (4/1) ومثلها مؤخرا ضد المقاولون العرب.

ويسعى كولر، المدير الفني للأهلي، للحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن حتى بعد نهاية الدوري، مع امتلاك الأحمر مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.

يتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 81 نقطة، جمعها من 25 انتصار و6 تعادلات.

أما حرس الحدود، العائد مجددا للقسم الثاني "دوري المحترفين" يحاول تحقيق المفاجأة والفوز على بطل الدوري وإلحاق أول هزيمة له، قبل تركه دوري الأضواء والشهرة رسميا.