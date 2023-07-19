في اليوم العالمي للشطرنج.. أهمية وفوائد ممارسة اللعبة

واحدة من أكثر ألعاب الطاولة المحبوبة يلعبها غالبية سكان العالم، غالبًا ما تستخدم لعبة الشطرنج كمراجع للحياة الواقعية، وتتطلب التفاني والتركيز والتحركات المحسوبة لإنقاذ الملك.

تتضمن لعبة الشطرنج تعلم كيف يمكن لحركة واحدة نقوم بها أن تؤثر على سلسلة الحركات التي على وشك القيام بها، الشطرنج هي لعبة لوح مشهورة يستمتع بها الملايين في جميع أنحاء العالم.

اقترب يوم الشطرنج الدولي ويستعك الجميع للاحتفال باليوم الخاص، إليك بعض الحقائق التي يجب معرفتها عن تلك اللعبة:

تاريخ:

كل عام يتم الاحتفال باليوم الدولي للشطرنج في 20 يوليو مع الكثير من الفخامة والأبهة.

تم الإعلان عن اليوم الدولي للشطرنج في عام 1996 من قبل اليونسكو للاحتفال بتأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج، المعروف باسم FIDE باختصاره الفرنسي، تأسست FIDE في باريس فرنسا ومقرها حاليًا في سويسرا، FIDE هي هيئة دولية مسؤولة عن ربط مختلف اتحادات الشطرنج الدولية وتعمل كهيئة حاكمة لمسابقات الشطرنج الدولية.

تم الاعتراف بـ FIDE من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999.

الأهمية والاحتفالات:

يستمتع غالبية سكان العالم بالشطرنج ويحبونه، يركز موضوع اليوم الدولي للشطرنج لهذا العام على جعل اللعبة عالمية ومتاحة للجميع، أفضل طريقة للاحتفال باليوم الدولي للشطرنج هي لقاء أصدقائك ولعب شطرنج.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بقواعد اللعبة يعد هذا يومًا رائعًا للبدء والتعرف على حركات وحيل الفوز بلعبة الشطرنج.

قد لا يجعلك الشطرنج فنانًا بالمعنى التقليدي، لكنه سيوسع إبداعك، يجعلك تفكر بشكل مختلف، حيث يتعين عليك التفكير في كيفية مهاجمة خصمك والتخطيط لتحركاتك، أثناء قيامك بتمرين عقلك على رقعة الشطرنج ستتعلم المخاطرة والتفكير بطرق جديدة عندما تلعب اللعبة.

عندما يعلم لاعبو الشطرنج المزيد عن اللعبة وتنمو مهاراتهم، فإنهم يطورون الثقة بالنفس عندما يكونون بعيدًا عن اللوح، عندما يحقق اللاعبون فوزهم الأول على منافس قوي، فإنهم يرون أنهم يحققون أهدافهم بالعمل الجاد والممارسة.