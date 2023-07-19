برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم

طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم، مطالباً الحكومة التصدى بحزم لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها في الأسواق، مشيراً إلى أن المواطن يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كانت غذائية أو غيرها.

ودعا أبو زيد، في بيان له اليوم، الحكومة بالعمل على تكثيف جهودها لتوفير جميع السلع الأساسية وطرح كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن وغيرها، مشيراً إلى أن المواطنين بحاجة إلى المزيد، وضرورة تغطية جميع المناطق كثيفة السكان بالسلع الغذائية لتقليل أزمة الغلاء التى يعانى منها الجميع.

وأكد أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات كان لها أثر إيجابى في مساعدة المواطن ومساندته على التصدي لهذه الأوضاع، مشيدًا بوقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم مع المواطن المصري خاصة في ظل الأزمات.

وأضاف أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأكد النائب أحمد أبوزيد، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إنجازات كبرى في كافة القطاعات والمجالات ونهضة تنموية غير مسبوقة، خاصة قطاع الإسكان الذى شهد إنجازات على أرض الواقع لصالح المواطنين، مؤكداً أن هذا القطاع يشهد نقلة تنموية كبرى في مختلف المجالات التابعة (الإسكان الاجتماعي، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة)، تحظى مشروعات الإسكان الاجتماعي باهتمامٍ كبير من القيادة السياسية في مصر.