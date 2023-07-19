ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات جامعة الطفل

رئيس جامعة بنها يشهد
رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات جامعة الطفل بجامعة بنها

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فعاليات جامعة الطفل بجامعة بنها، والذي تنظمها الجامعة من خلال التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم السيد، منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل كلية العلاج الطبيعي.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن مبادرة جامعة الطفل تُعد من أهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها  القيادة السياسية وهي تقبل الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا في عدد من المجالات التعليمية، حيث تُعد فرصة لجذب النشىء ودمجهم والارتقاء بعقولهم واطلاعهم على كل ما هو جديد وتساعدهم على بناء شخصيتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة وإتاحة الفرصة لسهولة تبادل المعلومات والمعرفة والأفكار والابتكار.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البرنامج الذي وضعته وتنفذه جامعة بنها يحقق دائمًا الهدف المرجو منه والذي يتواكب مع رؤية الأكاديمية ويحقق رسالة جامعة بنها من خلال برنامج متكامل يسهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواة لقيادة المستقبل وأساس التقدم والتطوير، مؤكدًا أننا نسعى لتقديم خبراتنا لدعم الآباء لتعليم الأبناء، والسعي لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة للأطفال واحتضان المتميزين منهم من أجل تمكين أطفالنا من الابتكار والإبداع والتميز وصولًا لمستقبل طفل ناجح نعزز لديه مفهوم المواطنة والانتماء للوطن وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل، لذلك فإن صناعة الموهوبين تعتبر مشروعًا قوميًا نرعى فيه العقول المبدعة.

من جهته، قام الدكتور إبراهيم السيد أحمد، منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، بتقديم عرض عن أنشطة جامعة الطفل بالجامعة، مشيرًا إلى أنها قدمت منذ نشأتها في 2015 على توفير بيئة تعليمية لأبنائنا تساعدهم على صقل مواهبهم.

أكاديمية البحث العلمي الدكتور جمال سوسة المجالات التعليمية جامعة الطفل جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها مستقبل طفل

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت بسبب الموجة الحارة الشديدة

للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

تخفيف الأحمال وعدم مغادرة المنازل.. كيف تواجه دول العالم أعلى درجات حرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة