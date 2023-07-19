رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات جامعة الطفل

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فعاليات جامعة الطفل بجامعة بنها، والذي تنظمها الجامعة من خلال التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم السيد، منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل كلية العلاج الطبيعي.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن مبادرة جامعة الطفل تُعد من أهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها القيادة السياسية وهي تقبل الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا في عدد من المجالات التعليمية، حيث تُعد فرصة لجذب النشىء ودمجهم والارتقاء بعقولهم واطلاعهم على كل ما هو جديد وتساعدهم على بناء شخصيتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة وإتاحة الفرصة لسهولة تبادل المعلومات والمعرفة والأفكار والابتكار.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البرنامج الذي وضعته وتنفذه جامعة بنها يحقق دائمًا الهدف المرجو منه والذي يتواكب مع رؤية الأكاديمية ويحقق رسالة جامعة بنها من خلال برنامج متكامل يسهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواة لقيادة المستقبل وأساس التقدم والتطوير، مؤكدًا أننا نسعى لتقديم خبراتنا لدعم الآباء لتعليم الأبناء، والسعي لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة للأطفال واحتضان المتميزين منهم من أجل تمكين أطفالنا من الابتكار والإبداع والتميز وصولًا لمستقبل طفل ناجح نعزز لديه مفهوم المواطنة والانتماء للوطن وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل، لذلك فإن صناعة الموهوبين تعتبر مشروعًا قوميًا نرعى فيه العقول المبدعة.

من جهته، قام الدكتور إبراهيم السيد أحمد، منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، بتقديم عرض عن أنشطة جامعة الطفل بالجامعة، مشيرًا إلى أنها قدمت منذ نشأتها في 2015 على توفير بيئة تعليمية لأبنائنا تساعدهم على صقل مواهبهم.