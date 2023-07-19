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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قاتلة طفلها بالشرقية تُكذّب والدتها.. وتصدم الجميع: أنا يتيمة ومش هعمل كده تاني

المحاكمة
المحاكمة

سألت هناء المتهمة بقتل طفلها بالشرقية، رئيس المحكمة أثناء جلسة محاكمتها بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، إن كان بإمكانها دفع "كفالة" والخروج من الحبس، مضيفة:"أنا زهقت ومش هعمل كده تاني".

وأضافت المتهمة:"أنا مش مجنونة، وذهبت لشيوخ أكثر من مرة لأني مصابة بالسحر، منهم مدعين ونصابين، ومنهم من أخبرني إني مسحورة، وهناك من ارتكب جرم السحر في حقي لوقف حالي وإصابتي بالأمراض".

وتابعت:"أنا يتيمة وبشتغل عشان أصرف على نفسى وخرجوني مش هعمل كدة تاني.. وأنا أبكي بحزن كل يوم من شدة ما فعلته وفقدي لطفلي".

ظهرت اليوم الأربعاء، والدة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية، لأول مرة في قاعة محاكمة ابنتها بمحكمة جنايات الزقازيق.

وفور رؤية المتواجدين بالمحكمة، صرخت الدة المتهمة وجدة الطفل المجني عليه، مشيرة إلى أن ابنتها مريضة عقليًا، وأنه لا يمكن أن تفعل أي أم سليمة ما فعلته ما ابنتها (الجانية)، مناشدة المحكمة بالرأفة بحال ابنتها، لأنها لا تدرك ما تفعل.

كان دفاع المتهمة بقتل ابنها بالشرقية، قد طلب من هيئة المحكمة، استدعاء لجنة من الأطباء النفسيين من المكان الذي تختاره، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل أن تفعل أم سليمة عقليا ما فعلته تلك السيدة في طفلها".

كما طالب باستدعاء لجنة من الأزهر أو الإفتاء لتبدي بالرأي الشرعي، لافتًا إلى أنه "من الممكن أن يكون تسلط من الجن قد أجبر الأم على ما فعلته".

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