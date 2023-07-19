برلماني: حوافز تشجيع الاستثمار السياحي ضرورة لتعظيم الإيرادات

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة وسريعة لتنشيط ودعم وتشجيع السياحة المصرية وعودتها لريادتها في المنطقة، خاصة أن السياحة تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنامى ملحوظ في قطاع السياحة الذي شهدت زيادة في الإيرادات وعدد السائحين الوافدين.

ولفت صبور إلى أهمية الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الصدد وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث تم وضع خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، موضحاً أن الربط بين قطاعي السياحة والطيران ضرورة ملحة لتنشيط السياحة المصرية، بالعمل على تطوير خطوط الطيران وانتشارها في مختلف دول العالم بما يساعد على الترويج للسياحة والمقاصد السياحية والأثرية المصرية في أسواق جديدة لاستقطاب أعداد كبيرة من السائحين من هذه الأسواق.

وذكر عضو مجلس الشيوخ أن قيام وزارة السياحة والآثار بتطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي؛ من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، ولحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ضرورة لتشجيع الاستثمار السياحة ولجذب الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، لا سيما أن مصر تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.



وثمن استهداف استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا، مؤكداً أهمية تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل المشروعات السياحية خاصة إنشاء المنشآت الفندقية، لافتاً إلى أهمية قيام الدولة بتقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين، وكذلك أهمية دعم وتطوير النقل السياحي.

وأكد النائب أحمد صبور، على ضرورة تشجيع مختلف أنواع السياحة خاصة أن مصر تزخر بمقومات ومعالم سياحية وأثرية فريدة، داعيا إلى تشجيع السياحة الدينية والعلاجية والبيئية وسياحة اليخوت وسياحة المؤتمرات وتنشيط السياحة الثقافية، ووجود إدارة مخصصة للتسويق السياحي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتقوم بالترويج للسياحة المصرية في كافة الأسواق الخارجية.