مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الجيزة يتابعان موقف تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بعدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح.

ورحب المحافظ بالفريق حجازى على أرض محافظة الجيزة، وذلك فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق للوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ، معرباً عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ الجيزة على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الفريق حجازي ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بسرعة الأنتهاء من تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالقرى التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام، وسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق.

من جهته، شدد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح لاتخاذ مايلزم من إجراءات للتعامل مع أى معوقات فى سبيل إنتهاء الجهات المنفذة من مشروعات المبادرة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير طريق 21 والواصل بين مدينتى الصف وأطفيح لتنفيذ إزدواج الطريق ومراعاة الاشتراطات الهندسية الخاصة بإرتفاع الطريق ليتناسب مع ارتفاعات الطرق الداخلية تلبية لاحتياجات أهالى المدينتين.

يذكر أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تشمل إنشاء محطات صرف صحى ومعالجة صرف صحى وشبكات صرف صحي ومحطات وشبكات مياه شرب وكهرباء وغاز وإتصالات وأبراج لتقوية شبكات المحمول إلى جانب مدارس و وحدات صحية ومجمعات حكومية وزراعية ووحدات تضامن ومراكز شباب ونقاط شرطة ووحدات سكنية بنطاق الصف وأطفيح وطرق رئيسية وفرعيه.

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