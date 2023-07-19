محافظ قنا: تمويل 5414 مشروعًا لتوفير 5920 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الجاري

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة نجح منذ بداية العام الجاري في ضخ وتمويل 5414 مشروعا، بتكلفة 106 ملايين و362 ألفا و736 جنيها لتوفير 5920 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.



وأكد محافظ قنا -في تصريح اليوم الأربعاء- الدور التنموي الذي يلعبه الجهاز في رفع مستويات الحياة المعيشية، وتخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.



وأضاف أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.



من جانبه أوضح محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات أنه على الشباب الراغبين في الاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع الجهاز أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز علي رقم 16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات.