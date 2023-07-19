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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تسلم المعينين الجدد خطابات التوزيع

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تسلم أعضاء النيابة الإدارية الجدد دفعة ٢٠١٧ و٢٠١٨، اليوم الأربعاء، خطابات توزيعهم على النيابات التي تم ترشيحهم إليها، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان. 

وقالت النيابة الإدارية إن أول يوم عمل للأعضاء الجدد سيكون يوم الإثنين 24 يوليو، بمقر الهيئة فى مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة.

وشددت الهيئة على الأعضاء الجدد بضرورة استكمال واستيفاء كل الأوراق المطلوبة والخاصة بمسوغات التعيين، مؤكدة أنه لن يتم تسليم تلك الخطابات على الأعضاء غير المستكملين هذه الأوراق.

النيابات خطابات النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية

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