إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق بالأميرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بالأميرية.



وتبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المواطنين بالعثور على طفل "من ذوى الهمم" حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أي بيانات، بإجراء التحريات أمكن تحديد والد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.



وباستدعائه تعرف على الطفل وقرر بأن نجله ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه ولم يستطع العثور عليه.



وتقدم والد الطفل بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى إعادة نجله، جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات ذات الطابع الإنسانى.