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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دفاع قاتلة طفلها بالشرقية يستدعي "الجن" و"المرض" أمام المحكمة لتبرئة موكلته

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

طلب دفاع المتهمة بقتل ابنها بالشرقية، من هيئة المحكمة، استدعاء لجنة من الأطباء النفسيين من المكان الذي تختاره، مشيرًا إلى أنه "من المستحيل أن تفعل أم سليمة عقليا ما فعلته تلك السيدة في طفلها".

كما طالب باستدعاء لجنة من الأزهر أو الإفتاء لتبدي بالرأي الشرعي، لافتًا إلى أنه "من الممكن أن يكون تسلط من الجن قد أجبر الأم على ما فعلته".

وقال الدفاع، إن لو بيده كان يحيل اللجنة السابقة من الأطباء النفسيين للمحاكمة الجنائية، بعد أن بتت بسلامة قواها العقلية، لافتًا إلى أنه رغم بشاعة الجرم إلا أنها تستحق العفو.

ظهرت اليوم الأربعاء، والدة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية، لأول مرة في قاعة محاكمة ابنتها بمحكمة جنايات الزقازيق.

و ور رؤية المتواجدين بالمحكمة، صرخت الدة المتهمة وجدة الطفل المجني عليه، مشيرة إلى أن ابنتها مريضة عقليًا، وأنه لا يمكن أن تفعل أي أم سليمة ما فعلته ما ابنتها (الجانية)، مناشدة المحكمة بالرأفة بحال ابنتها، لأنها لا تدرك ما تفعل.

إحالة المتهمة أحداث القضية الطفل المجني عليه الصفة التشريحية الجريمة التشريح

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