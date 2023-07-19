"متعدد المراكز".. ماذا يضيف إمام عاشور للأهلى فنيًا؟

نجح نادي الأهلي في إتمام أولى صفقاته الصيفية، بضم إمام عاشور قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

ويأتي عاشور كأفضل تعويض لرحيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق منذ أيام إلى الوكرة القطري.

عاشور صاحب الـ25 عامًا شارك الموسم الماضي مع الزمالك وميتلاند في 24 لقاء سجل 4 وصنع 4.

"الدستور" في التقرير التالي يستعرض كيف يفيد عاشور الأهلي فنيًا مع المدرب السويسري مارسيل كولر..

لا يكل ولا يمل

من أبرز مميزات عاشور هو مجهوده الكبير طيلة اللقاء، حيث سنجد ذلك في الخريطة الحرارية للاعب مع الزمالك الموسم الماضي، والذي توضح كم المسافات التي قطعها اللاعب في الملعب.

عاشور وفقًا للخريطة الحرارية له مع الأبيض في الدوري غطى جميع مراكز الملعب، خاصًة في منطقة وسط الملعب وتحت المهاجمين.

ميزة لا يمتلكها أحد غيره

يمتلك عاشور ميزة لا يمتلكها أحد غيره في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية وهو دقة التصويبات.

اعتاد عاشور مع الزمالك وقبله مع المحلة وحرس الحدود، التصويب بدقة من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل العديد من الأهداف على هذه الطريقة.

وفي الأهلي كانت هذه القطعة الناقصة في فريق مارسيل كولر، حيث لم نر أيا من لاعبي الوسط يسدد كثيرًا على المرمى وبنفس الدقة، حيث كان آخرهم حمدي فتحي لكن لم يسجل كثيرًا بقدميه لكنه امتاز بالرأس.

ويمتاز اللاعب بالتسجيل بقدميه اليسرى واليمنى، حيث سجل 4 أهداف بقدمه اليسرى و7 باليسرى.

ويمتلك عاشور نسبة تسديدة بواقع 2.9 في الدوري الموسم الماضي و2.6 مع ميتلاند في الدوري النماركي.

متعدد المراكز

إمام يمكنه اللعب في 8 مراكز بالملعب، وسبق أن شارك فيها مع المنتخب، الزمالك، حرس الحديد، غزل المحلة وميتلاند.

بدأ عاشور مع المحلة في مركز المهاجم ثم شارك مع الحرس في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وتحول عاشور تدريجيًا وأصبح أكثر مرونة تكتيكيًا مع الزمالك عندما اكتشفه الفرنسي باتريس كارتيرون في مركز الوسط بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي ومن حينها تألق اللاعب في هذا المركز.

وفي بطولة إفريقيا اكتشفه مدرب مصر كارلوس كيروش في مركز الظهير الأيمن بعد الإصابات التي ضرب الفريق حتى اللقاء النهائي.

وقدم حينها إمام مباراة تاريخية أمام ساديو ماني نجم منتخب السنغال في اللقاء ونال إشادة كبيرة من الجميع.