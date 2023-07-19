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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ أسيوط: الدولة حريصة على الارتقاء بمنظومة التعليم لأنه قاطرة التنمية

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد أن الدولة حريصة على الارتقاء بمنظومة التعليم لأنه قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية 2030.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، بالمعلمين الجدد من أبناء المحافظة والمقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم، حيث كان نصيب أسيوط منهم 666 معلمًا ومعلمة، وذلك خلال فترة تدريبهم قبل استلام مهام عملهم في المدارس.
وأوضح المحافظ أن التعليم ليس وظيفة وإنما رسالة فهو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشء وغرس الولاء والانتماء والقيم والأخلاق الحميدة بداخلهم، مشيرًا إلى أن المعلم تقع على عاتقه المسئولية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب على تحصيل العلم والمعرفة.
ونوه بأن الأمم والشعوب لا تبنى إلا بالتعليم؛ فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسون ولا علماء في شتى المجالات، موصيًا بالجد والاجتهاد والأمانة في العمل لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، فضلًا عن تعريف الأجيال بالمشروعات التي تتم على أرض مصر وفي محافظتهم من مشروعات قومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار سعد إلى أن أسيوط من أكثر 3 محافظات على مستوى الجمهورية تم فيها بناء مدارس، حيث تم على مدار السبع سنوات الماضية بناء ما يقرب من 500 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصلًا، بتكلفة إجمالية بلغت ملياري و286 ألف جنيه.

محافظ أسيوط منظومة التعليم قاطرة التنمية التعليم اسيوط

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