حبس عاطلين لاتهامهما بفك كوبرى مشاة لسرقته فى الوايلى 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس مسجلين خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بفك كوبري مشاة لسرقته.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما أجنة حديدية، مطرقة ، حبل، صاروخ، حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كل المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.