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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئاسة الأوكرانية: روسيا قصفت عمدًا مخازن الحبوب والموانئ بأوديسا

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا قصفت عمدًا مخازن الحبوب والموانئ بأوديسا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، أن استهداف روسيا لمخازن الحبوب يعكس سلوكها للإضرار بالأمن الغذائي.

وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية على فيسبوك: "أطلقت روسيا صواريخ أونيكس وخا-22 على الميناء والبنية التحتية الحيوية". 

وأصاب محطتي الحبوب والنفط وألحق أضرارا بالخزانات ومعدات التحميل واندلع حريق وجميع الدوائر المختصة تعمل على إزالة العواقب.

وجاء الهجوم على أوديسا، أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، في أعقاب تعهد روسيا بالانتقام بعد انفجار على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الاثنين، ألقت موسكو باللوم فيه على أوكرانيا.

أوديسا روسيا الرئاسة الأوكرانية

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