دورات تدريبية بجامعة كفر الشيخ لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات

نفذت جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من الفعاليات منها الدورات التدريبية للطلاب لنشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة، بشأن تنفيذ برنامج أسبوعي شهري بالجامعات المصرية لمواجهه ظاهره ادمان وتعاطي المخدرات.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.



وفي هذا الاطار انطلقت ثاني الدورات التدريبية التوعوية من كلية العلوم، حيث قامت الدكتورة أماني شاكر، بافتتاح البرنامج التدريبي بكليتي العلوم للتأكيد على أهمية التدريب للطلاب وحثهم على الاستفادة منه ليكونوا سفراء التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي داخل الجامعه وخارجها.



وتمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.



كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وما هي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تعد سببا في الأقبال على الإدمان، وتوضيحا لأنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء.