دورة تدريبية بزراعة البحيرة بالتعاون مع الـ GIZ لترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع برنامج مياه دلتا النيل “Giz “، دورة تدريبية لفريق العمل الخاص بوحدة الـ “gis“ بالمديرية ومسئولى الـ gis بالمراكز المستهدفه لنشاط تحديد الطلب على المياه وذلك للوصول للهدف من إعداد الخرائط الخاصة بالتركيب المحصولى للزمام المنزرع الفعلى لمراكز ”كوم حمادة ـ دمنهور ـ إيتاى البارود ـ شبراخيت ـ الرحمانية" وذلك تحت رعاية ومتابعة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، والمهندسة سحر سعد الشيخ منسق وحدة الـ gis واستشارى المشروع، والدكتور زكريا يحى خبير الـ gis ، والمهندس ياسر غالى منسق المشروع، حيث تم التدريب على استخدام جهاز الـgps وجوجل ايرث ورسم الخرائط.

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثه للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الاحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الموسم الصيفى، وهو الهدف الرئيسى من النشاط مما يساهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار ، مبنية على أسس دقيقة بالنسبة لقطاع الزراعة والرى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية الزراعة بالبحيرة، ستقوم بتوفير كافة أنواع الدعم من أجل نجاح هذا المشروع الحيوى، الذى يؤدى الى تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدى على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعيه المغذيه للزمام كذلك المصارف، حيث إننا نسعى جميعا إلى ذلك وهذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا جميعا، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.