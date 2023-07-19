تقرير هندى: مصر تقدم مزيجًا سياحيًا رائعًا ووجهة ساحرة للمستكشفين

أكد موقع "أوت لوك إنديا" الهندي أن مصر موطن الفراعنة القدماء والتاريخ الغني تُقدم مزيجًا رائعًا من العجائب الأثرية والجمال الطبيعي، من الآثار الشهيرة إلى الصحراء الشاسعة ونهر النيل المهيب، إنها وجهة آسرة وساحرة للمستكشفين.

وتابع أن مصر التي حكمها الفراعنة الغامضون تفتخر أن لديها أقدم الحضارات في العالم، بمرور الوقت، أصبحت قاعدة أمامية مهمة للإمبراطوريتين اليونانية والرومانية، واليوم، تشتهر البلاد بآثارها الساحرة ومعالم الحضارات القديمة، وكل ذلك على خلفية الصحراء الكبرى ونهر النيل التاريخي.

معابد أبوسمبل الصخرية

يقع معبد أبوسمبل الصخري على طول الضفاف الغربية لبحيرة ناصر، ويتألف من معبدي رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، حيث تم نحت هذه الهياكل بمهارة في الجبال، ما يجعلها وجهة مرغوبة للغاية، وترمز الصورة الأيقونية للملك والملكة الجالسين على عروشهما، وهما يحدقان في اتساع الجبال المصرية، إلى عظمة مصر القديمة، وبسبب ارتفاع مياه البحيرة في الستينيات، تم تغيير موقع المعبد.

المتحف المصري

جرى التنقيب عن المدن المصرية القديمة بعناية واكتشاف المعابد والقصور والمقابر التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ويعد المتحف المصري موقعًا قيمًا، حيث يعرض مجموعة واسعة من القطع الأثرية، بما في ذلك تلك الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون، فهو يوفر نظرة رائعة على تاريخ مصر وتراثها الثقافي، في حين أن الأهرامات هي معالم بارزة، فإن المتحف يضم القطع المفقودة، ما يجعله وجهة أساسية لأي شخص يتطلع إلى التعمق في ماضي مصر القديم.

الصحراء البيضاء

تبدو الصحراء البيضاء غير طبيعية تقريبًا، فهي موطن لتشكيلات الطباشير بدرجات مختلفة من الأبيض والقشدي بجانب الكثبان الرملية من بحر الرمال العظيم ومنحدرات منخفض الفرافرة، حيث أدى تآكل الرياح على مدى آلاف السنين إلى نحت الصخور والقمم البيضاء الفريدة.

أبيدوس

غالبًا ما يشار إليها على أنها متحف في الهواء الطلق، أبيدوس هي واحدة من أفضل مناطق الجذب في مصر، فهي موطن لمعبد سيتي الأول، وتقدم هذه المدينة التاريخية لمحة رائعة عن التاريخ والثقافة المصرية القديمة.

الإسكندرية

كانت الإسكندرية في يوم من الأيام موطنًا لأكبر مكتبة في العالم وموقعًا ثمينًا للإمبراطوريات اليونانية الرومانية، ولا تزال وجهة ثرية، وعلى الرغم من أن العديد من الأماكن الأسطورية من العصور القديمة قد تلاشت، إلا أن المدينة توفر ملاذًا ترحيبًيا من صخب المدن المصرية الأخرى.

الواحات البحرية

اكتسبت الواحات البحرية مكانة بارزة في منتصف التسعينيات عندما تم اكتشاف موقع دفن به حوالي ثلاثين مقبرة، احتوى الموقع على حوالي 250 مومياء محفوظة جيدًا تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.