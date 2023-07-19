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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

جنوب الوادي
جنوب الوادي

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا يسخر من نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي بقنا، حيث لم تتجاوز النسبة الـ30٪. 

وأثار هذا المنشور سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالت الانتقادات ما حدث في السنوات الأخيرة بامتحانات الثانوية العامة من غش. 

وكانت صفحة اتحاد كلية طب قنا قد نشرت منشورا يشير إلى انخفاض نسبة النجاح إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت نسبة النجاح في ذلك الوقت 90٪.

فيما قال مصدر بجامعة جنوب الوادي إن ما تم تداوله صحيح، حيث إن نسبة نجاح الدفعة الأولى من كلية الطب لا تتجاوز الـ33%.

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