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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على لصوص سرقوا مجوهرات وورشة في القاهرة

القبض على لصوص
القبض على لصوص

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهـــما "سيئى النيــة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

وجاءت نتيجة الجهود عن ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مشغولات ذهبية قسم شرطة الشروق المغافلة الورشة كسر القفل

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