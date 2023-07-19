رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس الوسيط بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال "مختار"، إنه تم رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس ومخلفات من كل الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس و300 طن مخلفات صلبة من على الطرق العامة لدكرنس والمراكز المجاورة خلال يومين من ايام الحملة.

من جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين، مدير عام البيئة، وفهمي علام، ومحمد فارس، بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم رؤساء مراكز ومدن: المطرية، المنزلة، الجمالية، ميت سلسيل، الكردي، منية النصر، محلة دمنة، وبني عبيد، وبمشاركة معدات تلك المراكز لرفع المخلفات والتراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من العديد من المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس.

وتم متابعة تنفيذ أعمال رفع وإخلاء المخلفات قمامه موقع دكرنس الوسيط بجوار المقابر، ورفع المخلفات الصلبة ونواتج التطهير من حرم طريق دكرنس /نجير، ومنطقة الساحل بميت الحلوج، وحرم طريق دكرنس /منيه النصر، وحرم طريق دكرنس /أشمون، ورفع القمامة البلدية من كل شوارع المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع حسين حماد، وتقليم الأشجار وغسيل الأرصفة، ورفع كفاءة ميدان الصينية وزراعته بالنباتات المزهرة.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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