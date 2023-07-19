ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس الوسيط بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال "مختار"، إنه تم رفع 1250 طن مخلفات من مقلب دكرنس ومخلفات من كل الشوارع الداخلية لمدينة دكرنس و300 طن مخلفات صلبة من على الطرق العامة لدكرنس والمراكز المجاورة خلال يومين من ايام الحملة.

من جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين، مدير عام البيئة، وفهمي علام، ومحمد فارس، بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم رؤساء مراكز ومدن: المطرية، المنزلة، الجمالية، ميت سلسيل، الكردي، منية النصر، محلة دمنة، وبني عبيد، وبمشاركة معدات تلك المراكز لرفع المخلفات والتراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من العديد من المناطق بنطاق مركز ومدينة دكرنس.

 وتم متابعة تنفيذ أعمال رفع وإخلاء المخلفات قمامه موقع دكرنس الوسيط بجوار المقابر، ورفع المخلفات الصلبة ونواتج التطهير من حرم طريق دكرنس /نجير، ومنطقة الساحل بميت الحلوج، وحرم طريق دكرنس /منيه النصر، وحرم طريق دكرنس /أشمون، ورفع القمامة البلدية من كل شوارع المدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع حسين حماد، وتقليم الأشجار وغسيل الأرصفة، ورفع كفاءة ميدان الصينية وزراعته بالنباتات المزهرة.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

Screenshot_20230719-113547
Screenshot_20230719-113547
IMG-20230719-WA0105
IMG-20230719-WA0105
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة مكبرة مخلفات صلبة

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

رئيس قناة السويس يكشف آخر التطورات بشأن تطوير القطاع الجنوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى