والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

ظهرت اليوم الأربعاء، والدة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية، لأول مرة في قاعة محاكمة ابنتها بمحكمة جنايات الزقازيق.

و ور رؤية المتواجدين بالمحكمة، صرخت الدة المتهمة وجدة الطفل المجني عليه، مشيرة إلى أن ابنتها مريضة عقليًا، وأنه لا يمكن أن تفعل أي أم سليمة ما فعلته ما ابنتها (الجانية)، مناشدة المحكمة بالرأفة بحال ابنتها، لأنها لا تدرك ما تفعل.

كان دفاع المتهمة بقتل طفلها وطهيه وأكله بالشرقية، قد طلب أن يتم عرض المتهمة على لجنة طبية من أساتذة طب الزقازيق، بعد أن كان جواب لجنة طب المنصورة هو “عدم توافر مكان ويجب العرض على لجنة من العباسية”.