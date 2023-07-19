صحة الدقهلية": الكشف على 1013 مريضًا فى قرية منشأة النصر بشربين

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية منشأة النصر مركز شربين أسفرت عن الكشف على 1013 حالة وصرف العلاج بالمجان ضمن حياة كريمة.

وأضاف مكين- في بيان اليوم الأربعاء- أن القافلة ضمت عدة تخصصات، فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، كما تم إجراء 90 تحليلا مختلفا للمرضى، بالإضافة إلى عمل فحوصات لـ111 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان.. مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.