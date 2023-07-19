عبدالوهاب: عبدالحليم علام له الدور الأساسي في إنشاء نادي المحامين بجليم

قال محمد عبد الوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقابة المحامين بالإسكندرية عانت على مدار 10 سنوات بسبب عدم الجدية في إنشاء نادي للمحامين، مشيرًا إلى أن كل عام كان يوضع حجر الأساس لنادي جليم، وهذا الأمر وصل إلى أنه تم وضع حجر الأساس للنادي حوالي 4 مرات فس السابق.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة، خلال كلمته في اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية بنادي محامي جليم، أن نادي المحامين بجليم، في المرة الأخيرة لوضع حجر الأساس، كان هناك إصرار لخروجة إلى النور بالشكل المشرفة الذي رأيتموه.

ولفت إلى أنه عندما انتخب النقبب عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين، فإنه جاء ليكمل مسيرة الإنجازات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من نادي جليم وافتتاحه في عهد النقيب عبد الحليم علام.

وشدد عبدالوهاب على أن النقيب عبدالحليم علام، هو صاحب إنجاز نادي محامي جليم، فعندما كان نقيبًا لمحامي الإسكندرية كان يستيقظ الساعة السابعة صباحا ويتوجه إلى نادي جليم ليباشر العمل داخل نادي جليم.

وأكد أن النقيب عبدالحليم علام وعد خلال فترة الانتخابات بأنه سينتهي من نادي جليم، ويفتتحه لجموع المحامين بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، وأوفى بوعده، مشددًا على أنه لا يوجد دور لأي شخص في إنشاء نادي المحامين بجليم غير النقيب عبد الحليم علام.