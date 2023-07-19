الكيلاني: المركز الثقافي بمدينة الشروق خدمة ثقافية في إطار الخطة الاستراتيجية 2023

عرضت شاشة القناة الأولى، تقريرًا عن افتتاح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.

وقالت الكيلاني، خلال التقرير، إن المركز هو مركز ثقافي متميز للغاية تابع لهيئة الكتاب، مشيرة إلى أن المركز لا يهتم فقط بالفعاليات الخاصة بالكتب، ولكنه يهتم بالفن وتنمية المواهب بالشراكة مع دار الأوبرا المصرية لتنمية مواهب الأطفال من سكان مدينة الشروق بجانب الكثير من الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مجلس المدينة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن المركز هو خدمة ثقافية تقدمها الدولة في إطار الخطة الاستراتيجية 2023 بنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية، معلقة: "إحنا عارفين إننا عندنا مجتمعات سكانية كثيرة جدًا في أنحاء كثيرة في الدولة، والوزارة بتحاول تغطي هذه التجماعات بخدمة ثقافية وفنية".

من جهته، أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المركز هو مركز ثقافي جديد تابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يؤدي أكثر من دور نشر، فهو لا يقتصر فقط على الكتاب، ولكنه مركز تنويري، معلقًا: "العدالة الثقافية ليست فقط مقتصرة على القرى والمدن النائية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة التي ستقدم وبناء القدرات في مجالات الفنون والثقافة بشكل عام".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المركز في افتتاحه هو واحد من احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، وهذا الأمر مقترن بالبناء الهوية والوعي، متمنيًا استمراره في دوره وتحقيق رؤية مصر 2030 وكل ما يتعلق بقيم الجمهورية الجديدة.