ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكيلاني: المركز الثقافي بمدينة الشروق خدمة ثقافية في إطار الخطة الاستراتيجية 2023

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

عرضت شاشة القناة الأولى، تقريرًا عن افتتاح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو.

وقالت الكيلاني، خلال التقرير، إن المركز هو مركز ثقافي متميز للغاية تابع لهيئة الكتاب، مشيرة إلى أن المركز لا يهتم فقط بالفعاليات الخاصة بالكتب، ولكنه يهتم بالفن وتنمية المواهب بالشراكة مع دار الأوبرا المصرية لتنمية مواهب الأطفال من سكان مدينة الشروق بجانب الكثير من الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مجلس المدينة.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن المركز هو خدمة ثقافية تقدمها الدولة في إطار الخطة الاستراتيجية 2023 بنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية، معلقة: "إحنا عارفين إننا عندنا مجتمعات سكانية كثيرة جدًا في أنحاء كثيرة في الدولة، والوزارة بتحاول تغطي هذه التجماعات بخدمة ثقافية وفنية".

من جهته، أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المركز هو مركز ثقافي جديد تابع للهيئة المصرية العامة  للكتاب، حيث يؤدي أكثر من دور نشر، فهو لا يقتصر فقط على الكتاب، ولكنه مركز تنويري، معلقًا: "العدالة الثقافية ليست فقط مقتصرة على القرى والمدن النائية، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة التي ستقدم وبناء القدرات في مجالات الفنون والثقافة بشكل عام".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المركز في افتتاحه هو واحد من احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، وهذا الأمر مقترن بالبناء الهوية والوعي، متمنيًا استمراره في دوره وتحقيق رؤية مصر 2030 وكل ما يتعلق بقيم الجمهورية الجديدة.

المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الثقافة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو خطة 2023 المركز الثقافي بمدينة الشروق

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

رئيس قناة السويس يكشف آخر التطورات بشأن تطوير القطاع الجنوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى