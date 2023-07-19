رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

بعث الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ هـ.

وجاء في نص البرقية: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة سوهاج من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجري الجديد١٤٤٥ هـ، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ونماء يواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجني ثمار التنمية، سائلين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

فيما شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بسوهاج، بمسجد العارف بالله، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ هـ، بحضور الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية، وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة للشيخ رجب محمد عطية مدير الدعوة بمنطقة وعظ سوهاج الأزهرية، تلتها كلمة الشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة منها، ومن أهمها الأخذ بالأسباب، والمثابرة والصبر على الصعاب والشدائد من أجل تحقيق الأهداف، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وتبادل "الفقي" التهاني مع الحاضرين، معبرا عن خالص تهانيه القلبية للشعب المصري عامة، ولأهالي سوهاج بصفة خاصة بمناسبة الذكرى العطرة لـ"الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.