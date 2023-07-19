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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الثدى لسيدات الوادى الجديد ضمن "100 يوم صحة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الثدي ستنطلق غدًا الخميس بمستشفى الداخلة العام من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي التي تتواجد بالمستشفى اعتبارًا من ٢٠/ ٧/ ٢٠٢٣ وحتى ٢٧ /٧ /٢٠٢٣، موجهًا الشكر والتقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة. 


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له اليوم، أن الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة جاهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمة طبية متميزة للسيدات في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لدعم "صحة المرأة".

وأهاب محروس بسيدات أهالي الواحات بالنزول والكشف والاطمئنان على صحتهن من خلال الكشف بالفرق الطبية سواء الثابتة والمتنقلة، والتي تجوب الشوارع والميادين العامة وجميع الأحياء، حيث ناشد قطاع الصحة سيدات المحافظة بالاستفادة من المبادرة بالكشف والاطمئنان؛ حفاظًا على الصحة العامة للمرأة المصرية.


 

 

 

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