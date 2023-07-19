محافظ أسيوط ووفد اليونيسيف يبحثان تنفيذ برامج التوعية والمبادرات المجتمعية

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" برئاسة سيلينا باركرفيتش، مدير برنامج صحة الطفل باليونيسيف؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ مبادرة "القرض الدوار" لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتنفيذ مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بالمدارس الابتدائية الحكومية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وعبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، وريمون شكرى استشارى برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف، ورشا مرزوق، مسؤول ميداني برنامج التغيرات المناخية والمهندسة أمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعائشة عبدالله مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، الجهود المبذولة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية ويعلن تشكيل لجنة تنسيقية بالمحافظة وبرئاسته وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال التخلص الآمن من مخلفات محطات الصرف الصحي وتفعيل توصيل الطاقة الشمسية بمحطات الصرف الصحي تنفيذًا لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة التغيرات المناخية والتي ستتبناها منظمة اليونيسيف لتكون تجربة راشدة يتم تعميمها والاستفادة منها في باقي المحافظات، فضلًا عن متابعة تنفيذ برامج منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات بكافة القطاعات لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج والمبادرات لتحقيق النفع العام وللنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوصيل المرافق والخدمات الاساسية للمواطنين بكافة القرى والنجوع واستهداف الأسر الأكثر احتياجاً فضلا عن رعاية وحماية الأطفال واستهدافهم خلال مراحل حياتهم المختلفة وبمختلف مراحل التعليم وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لاستراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة معلنًا دعمه لبرامج اليونيسف لما تستهدفه من إحداث تأثيرًا بعيد المدى على حياة الأسر الأكثر احتياجاً والأطفال والبيئة الاجتماعية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما أشار المحافظ إلى أهمية أوجه التعاون مع اليونيسيف في مجالات التوعية ونشر رسائل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف من خلال تنفيذ أنشطة ومنها "ندوات توعية وورش سباكة وحملات طرق أبواب والقرض الدوار وأنشطة الصحة العامة ورفع كفاءة الوحدات الصحية" مشيدًا بمبادرة القرض الدوار والتي يتم من خلالها توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال قروض ميسرة بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية وبالتقسيط على 24 شهرًا، مشيدًا بدور منظمة اليونيسيف ودعمها لجهود الحكومة المصرية في استهداف برامجها نحو الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا.

واستعرضت مدير صحة الطفل باليونيسيف البرامج والمشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم والصحة والتي تمثلت فى توصيل عدد 1125 وصلة مياه للشرب للأسر الأكثر احتياجًا من خلال القرض الدوار فضلا عن التعاون بين الهيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الصحة لتأهيل عدد 22 وحدة صحية على مرحلتين "المرحلة الأولى 14 وحدة صحية تم الانتهاء منها بالكامل والمرحلة الثانية 8 وحدات صحية وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "صحتهم مستقبلهم" من خلال الأنشطة الصيفية للمدارس بالمحافظة بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في عدد 150 مدرسة وترشيح 300 مدرس من الإدارات التعليمية تستهدف ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها والاستخدام الآمن للصرف الصحي والنظافة الشخصية والنظافة العامة والتغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية وتأثير التغيرات المناخية.

وفي نهاية اللقاء استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أوجه التعاون مع اليونيسيف خلال المرحلة الأولى ومراحل تنفيذ المرحلة الثانية في مجال التوعية وتنفيذ مبادرة القرض الدوار وصحتهم مستقبلهم.

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