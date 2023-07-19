مهرجان المسرح المصري يعلن تشكيل لجنة المحاور الفكرية وتفاصيل الندوات

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن تشكيل لجنة المحاور الفكرية بالدورة السادسة عشرة وتفاصيل الندوات وحفلات توقيع الإصدارات الخاصة بتكريم الفنانين، وتشكلت لجنة المحاور الفكرية والندوات من الدكتور عمرو دوارة (رئيسا)، الناقد ناصر العزبي (نائبا)، الفنان عصام عبد الله ( عضوا )، كان ضمن أعضاء اللجنة الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني (الغائب الحاضر والرمز والقدوة)، ومقررا اللجنة خالد الطويلة ورشا زيدان.



تقام جميع الفعاليات بقاعة سينما “مركز الإبداع”، وتبدأ الجلسة الأولى من الساعة الواحدة حتى الثانية والنصف ظهرا، في حين تبدأ الجلسة الثانية من الثالثة وحتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك باستثناء “ماستر كلاس” كيفية صناعة النجم – مركز الإبداع نموذجا، والتي ستنظم بـ “مركز الإبداع” يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس من الثانية وحتى الرابعة، أما عن المحاور الفكرية والندوات فهي تنقسم إلي موائد مستديرة تبدأ يوم الثلاثاء 1 أغسطس بندوة عن الفنان عادل إمام بمشاركة الكاتب الصحفي أشرف غريب مؤلف كتاب ”عادل إمام” ومشاركة المخرج والفنان محمد أبو داوود والناقدة الدكتورة سامية حبيب، وإدارة رئيس لجنة الندوات الدكتورة عمرو دوارة.



أما يوم الأربعاء 2 أغسطس فسيكون موضوع الندوة ”الكتاب الراحلون” ويشارك فيها النقاد: أحمد عبد الرازق، جرجس شكري، محمد بهجت، د.صالح شريف ويدير الجلسة الناقد ناصر العزبي، والجلسة الثانية عنوانها ”النقاد والمترجمون” بمشاركة الدكتور أحمد يوسف عزت، محمد الروبي وإدارة الناقد ناصر العزبي، أما يوم الخميس 3 أغسطس فموضوع الندوة ”المسرحيون الراحلون” بمشاركة الدكتور محمود سعيد، والفنان سيف عبد الرحمن وإدارة الفنان عصام عبد الله، والحلسة الثانية بمشاركة الفنان زين نصار والفنانة عايدة فهمي والفنان أحمد مختار ويدير الجلسة الفنان عصام عبد الله، وسيكون الحديث خلال المائدة المستديرة عن كل من الراحلون خلال الفترة من 1-7-2022 إلى 30-6-2023 وهم (الكتاب الراحلون: محمد أبو العلا السلاموني/ يسري الجندي/ جمال عبد المقصود)، أما النقاد والمترجمون الراحلون فهم: الدكتور كمال عيد/الدكتور محمد عناني/ السباعي السيد/ د.مصطفى سليم، والمسرحيون الراحلون هم: رجاء حسين، هشام سليم، سامي فهمي، هشام الشربيني، كمال سليمان ، سلوى محمود ، شريفة فاضل، لبنى محمود، أما يوم الجمعة 4 أغسطس فسيكون هناك "ماستر كلاس” بعنوان ”كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجا” ولقاء مع المخرج خالد جلال تقديم باسم صادق.



أما المحاور الفكرية فتبدأ يوم السبت 5 أغسطس حول موضوع ”التوثيق والسيرة الذاتية وتبدأ الجلسة الأولى بقراءة ما كتبه الراحل محمد أبو العلا السلاموني تحت عنوان: ميتافيزيقا التمثيل في تراثنا المسرحي، ويقرئها الفنان حلمي فودة، وتشارك في تلك الجلسة أيضا د.وفاء كمالو(إسهامات الممثل بين السيرة الذاتية والتراجم) ويدير الجلسة الدكتور عمرو دوارة، وفي الجلسة الثانية تشارك فيها الدكتور نجوى عانوس (مدرسة الإكليشيه (الأداء النمطي) بالمسرح)، ويشارك أيضا الناقد أحمد هاشم (توثيق التأريخ للتمثيل المسرحي بين الحقائق والمغالطات) ويدير الجلسة الدكتور عمرو دوارة.



أما يوم الأحد 6 أغسطس فسيكون عنوانها “التراجم والكتابة التأريخية” ويشارك فيها الناقد ناصر العزبي (التوثيق المسرحي وتنوع روافده (الممثل من أهم روافده)، والناقد شعبان يوسف(كيف يؤرخ الفنان المسرحي سيرته الذاتية ؟)، وفي الجلسة الثانية يشارك فيها د.سامية حبيب(المسيرة الفنية لرائدات المسرح المصري) ، د.حسام عطا (منهج يوسف وهبي في التمثيل المسرحي) ويدير الحلستان الدكتور سامح مهران، أما يوم الاثنين 7 أغسطس فسيكون عنوان المحور”إعداد الممثل أكاديميا.. المناهج” ويشارك في الجلسة الأولي الناقد عبد الغني داود”(مدارس الأداء التمثيلي في المسرح المصري)، والدكتور مدحت الكاشف(الممثل والمنهج العلمي)، وفي الجلسة الثانية يشارك الناقد أحمد خميس(مناهج تدريب الممثل وحدود الدرس العلمي)، والدكتور محمد عبد المنعم (تطوير قدرات الممثل بين الدراسة الأكاديمية والورش)، وتدير الجلستين الدكتور إيمان عز الدين.



أما يوم الثلاثاء 8 أغسطس فعنوان المحور ”إعداد الممثل والورش الفنية” ويشارك في الجلسة الأولي الكاتب والناقد فيصل الطحان (الورش المسرحية والتجريب)، والناقد عيد عبد الحليم ( تجارب مميزة في إعداد الممثل) وفي الجلسة الثانية يشارك الدكتور عصام أبوالعلا (منهج تدريب الممثل أكاديميا) مختبر عبد الرحمن عرنوس نموذجا، والفنانإميل شوقي (تجربة مسرح الطليعة)، ويدير الجلستين الدكتور علاء عبد الهادي.

أما ندوات الفنانين المكرمين وحفلات توقيع إصداراتهم فتبدأ يوم الأربعاء 9 أغسطس بندوة عن الفنان محمد أبو داوود ومؤلف كتابه الكاتب محمد ثابت، ويليها ندوة الفنان رياض الخولي ومؤلف كتابه الناقد باسم صادق ويدير الندوتين الناقد محمد الروبي، ويوم الخميس 10 أغسطس ندوة عن مهندسة الديكور نهى برادة بحضور مؤلفة كتابها الدكتورة مها فاروق، ويليه ندوة النجم صلاح عبد الله ومؤلف كتابه الناقد الفني والكاتب الصحفي والمخرج المسرحي جمال عبد الناصر وتدير الندوتين الناقدة رشا عبد المنعم.

أما يوم الجمعة 11 أغسطس فسيكون هناك ندوة وحفل توقيع لكتاب د. سامي عبد الحليم تأليف الناقد أحمد خميس، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان أحمد فؤاد سليم تأليف الكاتب أسامة الرحيمي ويدير الندوتين الناقد والشاعر يسري حسان، ويقام يوم السبت 12 أغسطس ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان محمد محمود تأليف الدكتور محمد زعيمة، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان رشدي الشامي تأليف الكاتب والناقد والفنان أحمد الشريف، وتدير الندوتين الناقدة هند سلامة، ويوم الأحد 13 اغسطس ندوة وحفل توقيع إصدار الكاتب محمد السيد عيد تأليف الكاتب عيد عبد الحليم، ويليه ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان خالد الصاوي تأليف الكاتب الصحفي والناقد محمد عبد الرحمن، ويدير الندوتين الناقد والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني.